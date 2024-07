Não é bem assim. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta. Não sabe protegê-la. Não quer se valer dela para a bioeconomia, que o tiraria do buraco de ser mero exportador de comodities. A ignorância, de braços dados com a ganância – a rima não é mera coincidência – vai dilapidando esse patrimônio de valor incalculável. Com isso, multiplica-se a potencialidade das doenças.

A perda da biodiversidade aumenta em 857% o risco de que surjam doenças infecciosas na comparação com ambientes que preservaram sua diversidade inicial. É o que afirma Ramana Rech, em recente artigo neste mesmo órgão da mídia.

Não é achismo. É opinião científica e integrou um estudo publicado na “Nature”, após análise de cinco fatores dentre os chamados “motores de mudanças globais”: perda de biodiversidade, mudanças climáticas, poluição química, introdução de espécies não nativas e alterações ou perdas ocorridas no habitat.

Quando acionados, os cinco motores provocam aquela alteração que vai prejudicar a nossa vida, a ponto de torná-la inviável. A campeã na transformação do mundo é a perda da biodiversidade, com probabilidade 65% maior de provocar novas doenças em comparação com a introdução de novas espécies; 111% em comparação com mudanças climáticas e 393% em comparação com poluição química.