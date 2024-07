Na reunião do Grupo de Egmont realizada em Roma, em 1997, definiu-se Unidade de Inteligência Financeira como uma agência nacional, central, responsável por receber (e na medida do possível requerer), analisar e distribuir às autoridades competentes as “denúncias” sobre as informações financeiras com respeito a presumidos procedimentos criminais requeridos pela legislação ou normas nacionais para impedir a lavagem de dinheiro.

Essas UNITs (ou FIUs) devem, por Lei (no Brasil a n° 9.613/98), receber informações acerca de determinadas operações financeiras/comerciais, segundo critérios preestabelecidos e, após detalhada análise, considerando a existência de operações suspeitas, reencaminhar as informações, através de um RIF – Relatório de Inteligência Financeira, aos órgãos de persecução onde o crime deve ser apurado, repito, as Polícias e Ministério Públicos. A Unidade Financeira de Inteligência no Brasil recebeu o nome de COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

Pois bem. Discute-se no âmbito dos Tribunais Superiores do Brasil, STJ e STF, acerca da legalidade da iniciativa da remessa por iniciativa própria - “de ofício”, ou seja, sem prévia solicitação das Polícias e Ministérios Públicos, destes RIFs. Há entendimentos no sentido de que estes RIFs somente podem ser enviados a estes órgãos de persecução, no âmbito de uma investigação já previamente instaurada, e ainda mediante solicitação/autorização judicial, não podendo, então, servirem para orientar a respectiva instauração. Veja-se: STJ. “Na decisão, tomada por maioria, o colegiado estabeleceu que a autoridade policial não pode solicitar relatórios de inteligência financeira diretamente ao Coaf, sem autorização da Justiça”.

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/06092023-Sexta-Turma-aplica-jurisprudencia-e-declara-ilicitos-relatorios-do-Coaf-requisitados-diretamente-pela-policia.aspx