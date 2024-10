Em termos da parte prática no Direito, é possível pensar no sentido de que as aulas do curso jurídico deveriam ser realizadas em período integral, por exemplo, até o terceiro ano (aulas de amanhã e à tarde) sendo que no período da tarde o ideal seria a realização de questionamentos práticos, treinando e simulando audiências e debates sobre temas variados que envolvam o direito. A partir do quarto ano, já seria bom se focar nos estágios, com as faculdades criando convênios com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com as Polícias, a Defensoria Pública, a Procuradoria do Estado e com escritórios credenciados de todas as áreas: Penal, Civil, Empresarial, Tributário, Comercial, Trabalhista etc. Assim, os alunos teriam maior oportunidade de conhecer as atividades práticas de cada profissão nos variados ramos do Direito e terminariam o curso com melhores condições de escolher, com mais segurança, a área que acreditar que mais se encaixe com a sua personalidade.

Em segundo lugar, é preciso melhorar o ensino dos estudantes de direito. Muitas coisas deveriam mudar para que os estudantes estejam preparados para o futuro mercado de trabalho. Talvez seja preciso repensar o processo seletivo dos professores de forma a prestigiar com mais ênfase o mérito, por exemplo com a contratação de professores possuidores de cursos de pós-graduação, e também proporcionar-lhes, no âmbito da Faculdade contratante, constantes cursos de atualização a respeito dos temas e Leis que surgem anualmente, consequência do intenso dinamismo da sociedade atual.

Nessa esteira de raciocínio, interessante é a obra do advogado e escritor inglês Richard Susskind, que no seu livro Tomorrow’s Lawyers argumenta que a instituição jurídica vem passando por transformações muito drásticas nos últimos anos e que é preciso que os advogados se adaptem rapidamente para poder sobreviver nesse mercado de trabalho. Isso acontece em grande parte pela facilidade que a tecnologia permite que as informações sejam acessadas, fazendo com que os clientes procurem serviços mais rápidos, baratos e eficazes.

É necessária ainda mais praticidade, incentivar os alunos a debaterem sobre o que é, de fato, a justiça, como se garantir um sistema justo e acessível a todos e a percepção da necessidade de observação dos Direitos e Garantias individuais previstos nos inúmeros incisos do artigo 5° da Constituição Federal, e da atenção restrita aos Direitos Humanos. Há diversos Países pelo mundo onde os mínimos direitos de cidadania não são respeitados. Essa situação precisa mudar e o Brasil não pode fazer parte dessa triste estatística. Um povo consciente e conhecedor dos seus direitos e habilitado para exercê-los e exigir das Autoridades o seu exercício é imprescindível para uma vida descente em comunidade