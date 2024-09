Segundo o estudo, baseado em avaliação científica, o limite de temperatura para idosos expostos ao sol é o de 31o C, quando a unidade do ar é de 100%. Na sombra, os jovens, suportam até 35oC, quando a umidade do ar é de 100%. Se a umidade do ar cair para 50%, os jovens suportam até 41OC. Tudo isso é muito menos do que poderíamos imaginar.

Essas informações deveriam pautar a postura das prefeituras Brasil afora, em seus trabalhos de regularização fundiária. Uma política estatal negligenciada, mas que tem a ver com economia, com cidadania e com saúde.

A autora é destinatária dos trabalhos de regularização fundiária, há mais de 20 anos, e tem alertado para a necessidade de que a hoje chamada Reurb não se resuma à regularização jurídica, ou seja, no papel, das áreas irregularmente ocupadas. Uma regularização de verdade precisa cuidar de um contexto que inclua a qualidade de vida: adequação das habitações, investindo nas condições de habitabilidade adequada, que incluem segurança e salubridade. Estrutura da construção, ventilação e insolação também merecem atenção do Poder Público.

O coautor, com décadas de atuação no sistema Justiça, contribuiu para que o tema regularização fundiária merecesse devida atenção de parte da Corregedoria Geral da Justiça, a responsável pela normatização que incide sobre a atuação do setor extrajudicial, cujo protagonismo é essencial para o êxito de qualquer programa de regularização fundiária.