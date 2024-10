Por isso, chamo a atenção do leitor para dois pontos que tornam este momento especial para subirmos a nossa régua de evolução civilizatória, sem que com isso tenhamos a visão ingênua de que todas as mazelas serão vencidas de um momento para o outro, sem tropeços. Primeiro, estamos em plena era da transição energética, que traz consigo a tentativa desesperada na busca de redução das emissões de carbono, algo imperioso e que mesmo assim encontra resistências da economia do carvão, cujos atores são conhecidos pelo atraso e pela visão retrógrada. O fato é que estamos diante de um novo padrão sem volta para a formulação energética.

A título de exemplo, o Brasil se comprometeu a diminuir em cinquenta por cento as emissões de carbono até 2030. Há uma grande discussão sobre estarmos diante de uma meta factível, mas não podemos desconsiderar que este compromisso internacional aponta para a tentativa de nos firmarmos como potência verde, à luz das dificuldades econômicas e da necessidade de financiamento externo para a proteção de matas e ecossistemas ameaçados.

Ninguém poderá imaginar que o esforço econômico da mudança da matriz energética poderá conviver com os incêndios florestais, que atemorizam o país. Mas seria contraditório imaginar que o papel da mudança econômica poderia prescindir de um grande esforço de conscientização de todos os partícipes sociais. Funcionários, fornecedores, clientes e governos. Se entendermos que é possível trazer o cidadão comum à necessidade de sobrevivência nossa e das futuras gerações, filhos, netos e bisnetos, começaremos a recolocar os verdadeiros valores sociais de respeito pelo próximo, respeito pela natureza e integridade na conduta nos trilhos da convivência possível.

Segundo, a possibilidade de considerar a reforma tributária como vetor de oportunidade para a conscientização do fluxo de tributos gasto com uma máquina pública pesada, com baixa produtividade e que desvia recursos de finalidades primordiais, como saúde preventiva e adequação educacional, em um mundo cada vez mais competitivo. Se soubermos quanto pagaremos, saberemos quanto vamos exigir. Não é um processo simples, mas é a versão moderna do mínimo múltiplo comum, que nada tem de aritmético e sim de integridade de valores alcançados pela ampla janela de oportunidades. Não se pode renunciar a nada e nem deixar de incluir o cidadão, do abastado ao mais simples. A janela de oportunidade está presente, vamos evoluir para além da tecnologia e simplificação tributária. Estamos preparados para não perder mais essas oportunidades?

