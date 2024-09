O título remete ao belo e laureado filme norte-americano de 1994 Forrest Gump, dirigido por Robert Zemeckis e estrelado pelo brilhante ator Tom Hanks. Nele se pode acompanhar décadas da vida do personagem Forrest e perpassar por momentos marcante da história dos EUA no fim do século XX como, por exemplo, a guerra do Vietnam e o caso Watergate.

Valho-me do filme, mais precisamente da icônica cena do personagem que corre e atravessa o pais ao longo de três anos, o que atrai a atenção da imprensa que o lança em horário nobre do jornalismo ou telejornais e, como ocorre normalmente, movidos pelo destaque e fama súbita daquele corredor milhares de pessoas passam a segui-lo, mesmo não sabendo de quem se trata, qual sua origem ou da sua história e, principalmente, acerca do real motivo que o levou a correr, mesmo assim o seguem.

Um dia ele resolve parar e as centenas de pessoas que o seguem, param atrás dele e, um tanto decepcionadas se dispersam. Diversos repórteres ao entrevistá-lo indagam acerca do motivo dele estar correndo, supondo-se os mais diversos motivos: pela paz mundial? Pelos desabrigados? Pelos direitos da mulher? Pelo meio ambiente? Etc. O personagem, pessoa simples que é, de forma direta diz que não existia nenhuma razão especial, mas o fez simplesmente pela vontade de correr.

Diante da multiplicação de variadas formas de comunicação, notadamente como já dito do uso das plataformas digitais e mídias sociais ali alocadas que, reconhecidamente nos trouxeram inúmeras e fantásticas vantagens, mas, como tudo que é posto à disposição do homem e criado ou não por ele, pode ser utilizado de forma benéfica em proveito de pessoa, grupo de pessoas ou da sociedade como um todo ou ser utilizado promovendo malefícios ou prejuízos de um, de uns ou de toda a sociedade.