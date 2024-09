Até meados do século XX, houve uma relativa estabilidade do quadro partidário no país, com siglas fortes e ideologicamente firmes e definidas. A maioria dos partidos possuía uma identidade imutável, eram agremiações de representação nacional. Seus líderes, adeptos e militância mostravam fidelidade quase religiosa. Partidos como PSD, UDN, PTB, PDC, PSP entre outros, eram os verdadeiros protagonistas da política brasileira seguidos por agremiações mais regionalizadas, no entanto representativas e com um relevante peso eleitoral. Foi o tempo da militância espontânea e engajada.

Em meados de 1960 o governo militar extinguiu o pluripartidarismo e implantou o bipartidarismo, representado pela ARENA - Aliança Renovadora Nacional (alinhada ao regime) e o MDB – Movimento Democrático Brasileiro (oposição consentida). O sistema existiu enquanto o regime tinha interesse. No ano de 1979, por Lei Federal o pluripartidarismo foi restabelecido. E, de lá para cá houve uma verdadeira sanha pela criação de todo tipo de partido até chegarmos ao número atual, um absurdo, 29 siglas estão registradas na Justiça Eleitoral. Algumas dessas siglas têm denominação que definitivamente não parece pertencer a um partido político, como Podemos, Rede, Mobiliza, Agir, Avante e Novo.

O progressivo acréscimo no número de partidos foi de início uma conveniência para acomodar as diversas correntes do pensamento e ideologias. Decorreu também de dissidências em siglas já consolidadas. Foi o caso do PSDB, em junho de 1988, criado a partir de movimento de importantes lideranças do PMDB que estavam descontentes com a linha que o partido estava seguindo na época. Entre essas lideranças estavam FHC, Mário Covas, Franco Montoro e José Richa.