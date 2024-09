A Igreja sempre contou com uma Pastoral Carcerária. Baseada na passagem evangélica “Estive na prisão e foste me ver” (Mateus, 25-36). Algo difícil de se realizar, numa sociedade que aprendeu a conviver com o “bandido bom é bandido morto”, que reclama redução da maioridade penal, que se indigna com a impunidade, quer mais tipos penais e sanções mais pesadas.

Raras vezes partiu do sistema Justiça algo em favor dos encarcerados e de suas famílias. Lembro-me do protagonismo de Manoel Pedro Pimentel, que presidira o TACRIM e disseminara a ideia das Casas do Albergado. Muito depois, Gilmar Mendes lançou, no STF, o “Começar de Novo”. São tentativas muito importantes. Pouca gente reflete sobre as origens da delinquência. Quando faltam família, escola e religião, os freios inibitórios se libertam. A sociedade consumista substitui a crença pela conquista material. Os mais vulneráveis mergulham nesta senda e o retorno à retidão é possível, mas muito difícil.

O Brasil é o terceiro maior encarcerador do planeta. O crime é fenômeno jovem: de 15 a 24 são praticadas as infrações. Construir mais prisões desserve ao objetivo de reduzir a delinquência. Ao contrário: por não conseguir cumprir o preceito constitucional de que o preso não perde sua dignidade, entrega-se às cada vez mais sofisticadas organizações criminosas o melhor de nossa juventude.

Por isso é de se celebrar o Projeto SEMEAR, que nasceu no maior Tribunal de Justiça do Brasil e, seguramente, o maior do mundo. Ele supre a insuficiência e, quando não, a incompetência do Poder Público, mais atento à ilusão de que prender resolve e se vale do voluntariado daqueles que têm percepção da condição humana. É preciso acreditar na regeneração, na recaptura de quem delinquiu, para que assuma o seu erro e se proponha integrar-se à sociedade, à qual feriu com o seu delito.