Seminário do ‘Estadão’ sobre combate à corrupção reúne Fachin, Reale Jr e criador da Ficha Limpa

O Estadão e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) promovem nesta semana o evento Caminhos Contra a Corrupção. A 9ª edição do seminário, com o tema “transparência e integridade”, vai discutir assuntos como a Lei da Ficha Limpa, o orçamento secreto e os acordos de colaboração.

PUBLICIDADE Participam representantes de entidades da sociedade civil, cientistas políticos e juristas, como o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, a cientista política Maria Tereza Sadek, os professores Celso Campilongo e Ana Elisa Bechara, da Faculdade de Direito da USP, o advogado Márlon Reis, um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa, e a ex-ministra dos Esportes Ana Moser. Os painéis serão transmitidos pela TV Estadão. O evento é realizado com o patrocínio da Menestys Social, Faculdade de Direito Tech de São Paulo (FADITECH), Pinheiro Neto Advogados e Mandatum Consultoria.

O ministro Edson Fachin é um dos convidados do seminário. Foto: Wilton Junior/Estadão

Confira a programação completa:

Segunda-feira, 4/11

9h | Abertura - Desafios do combate à corrupção

Publicidade

Roberto Livianu, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e presidente do Inac

Ricardo Castilho, empresário e professor da FADITECH

9h20 | Conferência de Abertura - Ética, corrupção e integridade

Ministro Luiz Edson Fachin, vice-presidente do STF

10h05 | Painel 1 - A jornada por transparência no orçamento público: o desafio das emendas parlamentares

Publicidade

Mediação: Eliane Cantanhêde, jornalista e Colunista do Estadão

Participantes: Celso Campilongo, professor e Diretor da FADUSP

Márlon Reis, advogado

Maria Tereza Sadek, professora e Diretora do Inac 11h30 | Painel 2 - A corrupção como fator de obstrução às candidaturas femininas: avaliação das cotas e outros temas Mediação: Bianca Gomes, repórter de Política do Estadão

Publicidade

Participantes:

Publicidade

Eugênio Bucci, jornalista e Professor da ECA-USP

Valmir Salaro, jornalista e repórter investigativo

Vera Araújo, jornalista e repórter investigativa

15h25 | Painel 4 - Pesquisas e medição da transparência e da corrupção - cases e aprendizados

Mediação: Marcelo Godoy, jornalista e colunista do Estadão

Participantes:

Humberto Falcão professor da Fundação Dom Cabral

Marina Atoji, diretora da Transparência Brasil

Rita Biason, professora da Unesp e conselheira do Inac

Publicidade

16h50 | Conferência

Felipe Palhares Guerra Lages, advogado

Terça-feira, 5/11

9h05 | Abertura - Contra a corrupção, a virtude

José Renato Nalini, secretário executivo das Mudanças Climáticas de São Paulo e conselheiro do Inac

9h50 | Painel 5 - Integridade e desenvolvimento – a sinergia mais que possível, absolutamente imprescindível para o crescimento econômico sustentável

Publicidade

Mediação: Renée Pereira, editora-assistente de Economia do Estadão

Participantes:

Natasha Schmitt, advogada e vice-oresidente do Ceid

Rodrigo Bertoccelli, advogado e presidente do Ciad

Brenno Machado Nogueira, diretor da Acciona

11h15 | Painel 6 - Os grandes desafios para construir eficiência aliada a integridade no universo do esporte

Mediação: Gustavo Faldon, editor de Esportes do Estadão

Publicidade

Participantes:

Ana Moser, ex-ministra do Esporte

Tiago Gomes, advogado, membro do Conselho de Administração do Pacto pelo Esporte e do Comitê de Ética da Sports Integrity Global Alliance (Siga)

Raphael Vianna, CFO e diretor estatutário do Vasco SAF

14h | Painel 7 - As diversas modalidades e dinâmicas dos acordos de colaboração com a Administração Pública. O que é permitido e o que não é permitido. Players do processo.

Mediação: Ricardo Corrêa, editor de Política do Estadão

Participantes:

Publicidade

Giuseppe Giamundo Neto, advogado e diretor do Ceid

Daniel Falcão, controlador-geral do município de São Paulo

Marcelo Pontes Viana, secretário de Integridade da CGU

15h25 | Painel 8 - O desafio da construção de segurança jurídica no universo das criptomoedas

Mediação: Wladimir D’Andrade, editor no E-Investidor do Estadão

Participantes:

Richard Encinas, promotor de Justiça do Cyber Gaeco

Bernardo Srur, diretor-presidente da ABCripto e CEO da Associação Brasileira de Criptomoeda

Bruno Balduccini, advogado do Pinheiro Neto Advogados e coordenador da Comissão de Direito Financeiro do IBRADEMP

16h50 | Encerramento - A luta por transparência no orçamento público. O desafio das emendas parlamentares

Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, professor da FADUSP e conselheiro do Inac