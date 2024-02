Participaram do Curso o especialista Moacyr Petrocelli de Ávila Ribeiro, dissertando sobre o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, principalmente depois do advento da Lei 14.382/22 e o registrador Gustavo Arruda, que falou sobre o importantíssimo tema da Reurb, que abrange a política estatal da Regularização Fundiária, um dos assuntos mais importantes para a economia e para a pacificação brasileira nos conflitos de terra. Em outro módulo abordou-se o rol de novidades no Registro Civil das Pessoas Naturais, o ofício da Cidadania, a mais democrática dentre as delegações extrajudiciais, a cargo do Professor Rafael Spinola e as questões do Mercado para operadores do direito e corretores de imóveis, com a explanação do Professor Wendell Salomão.

Num terceiro módulo houve o desenvolvimento dos assuntos pertinentes ao inventário extrajudicial e questões conexas, sob os cuidados do Professor Lucas Sabbag e o sistema da adjudicação compulsória extrajudicial, desenvolvida pelo Professor Rafael Cimino.

No último encontro, o alcance e a utilização cada vez mais crescente da ata notarial foi assunto da aula do delegatário Arthur Del Guercio Neto e, finalmente, ao lado do notável registrador paranaense, ex-Desembargador paulista, José Luiz Germano, pudemos falar sobre as perspectivas promissoras para a extrajudicialização – ou desjudicialização – mediante atribuição de atos acolhidos sob a égide da jurisdição voluntária, ao confiável e exitoso setor das delegações extrajudiciais.

A supervisão do Professor Luiz Rossi garantiu o sucesso dessa iniciativa que evidenciou o interesse de muitos jovens por um conhecimento maior desse universo extrajudicial, propício a acolher vocações audaciosas, criativas e desejosas de melhorar o mundo, por meio da ampliação do sistema Justiça, ainda muito adstrito ao formalismo burocrático. Sem as amarras da administração direta, as delegações estatais são mais desenvoltas e conseguem melhores resultados.

A Fundação Padre Albino continua a absorver as lições de vida desse sacerdote que em Catanduva praticou o bem até à morte, que se doou pela causa educacional e religiosa e que ainda hoje serve como paradigma para aqueles que procuram fazer um Curso de Direito para valer, não para a mera obtenção de um diploma. Isso explica a trajetória luminosa dessa Escola Jurídica singular, que produz profissionais competentes e, acima de tudo, providos de excepcional consciência ética.