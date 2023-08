STF elege Barroso para presidir tribunal nos próximos dois anos; Fachin será vice

Barroso assume como presidente do STF a partir de setembro. Foto: CARLOS ALVES MOURA

O Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu nesta quarta-feira, 9, os ministros que vão ocupar a presidência e a vice-presidência da Corte no próximo biênio. A votação foi feita antes da sessão de julgamentos.

O ministro Luís Roberto Barroso será o presidente do STF. Ele vai substituir Rosa Weber, que se aposenta em setembro, quando completa 75 anos.

Barroso é hoje o vice-presidente do tribunal. Tradicionalmente, quem ocupa o cargo tem preferência na sucessão para dirigir a Corte.

”Recebo com imensa humildade essa tarefa que me é confiada e consciente do peso dessa responsabilidade. Pretendo dignificar a cadeira”, disse Barroso ao pedir a colaboração “fraterna” dos colegas. “A vida me deu a benção de servir ao Brasil sem ter nenhum interesse que não seja o de fazer um País melhor.”

O vice-presidente será o ministro Edson Fachin.