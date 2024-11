Revisão é ‘consequência de acordo precedido de investigação criminosa’, diz defesa de Youssef

A defesa de Youssef trabalha desde o ano passado no acesso às investigações sobre o grampo na cela de Youssef e vai aguardar as providências determinadas por Toffoli. A avaliação da banca é a de que uma eventual revisão da delação de Youssef - já no horizonte - seria a consequência de um acordo precedido de uma “investigação criminosa”.

As informações também foram encaminhadas ao Congresso, vez que a captação ambiental ilícita ocorreu quando o senador Sérgio Moro era o juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, base da Lava Jato.

A decisão foi tomada após a defesa de Youssef - um dos principais delatores da operação que desmontou sólido esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e cartel de empreiteiras instalado na Petrobrás no período entre 2003 e 2014 -, pedir a abertura de um procedimento para investigar a conduta de Moro no episódio.

Ao analisar os argumentos dos advogados do doleiro-delator, Toffoli destacou que foi arquivada uma sindicância do Ministério Público Federal sobre os grampos na Custódia da Polícia Federal em Curitiba - onde Youssef ficou preso em 2014.