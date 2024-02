Uma pesquisa rápida de julgados permite ver que parte dos juízes afirma que “não verificada a apreensão de drogas nos presentes autos, não se tem por comprovada a materialidade do delito compendiado no art. 33 da Lei 11.343/06″, enquanto outros entendem que “a ausência da apreensão da droga e laudo toxicológico não impedem que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada por outros meios de provas, tais como a interceptação telefônica e a testemunhal”. O imbróglio é antigo e leva a discussões apaixonadas, muitas vezes deslocadas do seu real cerne e pautadas no equivocado lema da “guerra às drogas” e do combate ao “grande mal que assola a sociedade”.

Deixando as paixões de lado, a verdadeira questão é: será que as chamadas “provas indiretas” — como conversas interceptadas e depoimentos testemunhais —, podem fazer as vezes do laudo pericial e justificar a condenação por tráfico?

Em recente decisão, o STJ, por meio de sua 3ª Seção — órgão colegiado responsável por uniformizar o entendimento jurisprudencial em matéria penal —, disse que não. Pela voz do Min. Rogério Schietti, ficou decidido que para a configuração do crime de tráfico “é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada” (HC nº 686.312/MS).

Sem maiores rodeios, a decisão é correta e põe fim a uma discussão verdadeiramente sem sentido. Diferentemente de outros tipos penais, o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 — que criminaliza o tráfico — é o que se denomina “norma penal em branco”, precisando ser complementado por um outro ato normativo, no caso a Portaria n.º 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.