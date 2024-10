Tribunal mantém demissão de gerente que pediu cabeça de funcionária por fim de namoro

Os desembargadores da 2.ª Turma do TRT-4 concluíram que a conduta do superior hierárquico ‘configura falta grave e justifica a rescisão com base na alínea ‘b’ do artigo 482 da CLT - incontinência de conduta ou mau procedimento.

As informações foram divulgadas pelo TRT-4, via Secretaria de Comunicação da Corte. A decisão foi unânime. Os desembargadores confirmaram a sentença da juíza Marina dos Santos Ribeiro, da 7.ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

Segundo o tribunal, a relação entre o gerente da imobiliária e a funcionária ‘teve início de forma consensual’. Mas, quando ela decidiu romper o namoro, o gerente solicitou sua demissão ao RH.

A moça, então, formalizou denúncia. Após investigação interna na imobiliária, o gerente foi demitido por justa causa.