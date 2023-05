TSE multa Mara Gabrilli, Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli por associarem Lula ao caso Celso Daniel

Mara Gabrilli, Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli foram multados em R$ 10 mil cada Foto: Geraldo Magela/Agência Senado, Roque de Sá/Agência Senado e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou nesta quinta-feira, 18, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Mara Gabrilli (PSD-SP) por espalharem ‘desinformação’ sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Cada um deve pagar uma multa de R$ 10 mil.

A condenação foi motivada por declarações e publicações que associaram Lula ao caso Celso Daniel. O ex-prefeito de Santo André (SP) foi assassinado em 2002.

A senadora Mara Gabrilli, na época vice na chapa da hoje ministra Simone Tebet (MDB-MS), disse em entrevista à Jovem Pan que Lula pagou para não ser apontado como ‘mentor do assassinato’. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a levar o tema para o debate na Globo no primeiro turno. A acusação foi compartilhada por Carla Zambelli e Flávio Bolsonaro nas redes sociais.

Ainda durante a campanha, o TSE determinou que as publicações fossem apagadas, o que foi cumprido, mas a Corte Eleitoral não havia julgado o mérito do caso. A ação é movida pela Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT e partidos da base dura do governo.

Celso Daniel era prefeito de Santo André e foi assassinado em 2002 Foto: Itamar Miranda|Agência Estado

O julgamento não foi unânime. Houve divergência sobre quem deveria ser condenado. Os ministros Carlos Horbach, relator, e Raul Araújo defenderam livrar Flávio Bolsonaro da multa por considerar que a publicação feita por ele não distorceu a entrevista.

Continua após a publicidade

Já o ministro Kassio Nunes Marques votou para poupar Mara Gabrilli. Ele defendeu que a declaração dela foi um ‘depoimento pessoal’ e o relato de uma ‘experiência de vida’. “Ela aduz e sugere sim uma participação do presidente no episódio, mas eu verifico que as distorções ocorreram nas publicações dos demais representados”, afirmou.

Os ministros Maria Claudia Bucchianeri, Cármen Lúcia, Benedito Gonçalves e Alexandre de Moraes formaram a maioria para estender a multa a todos.

“Esse caso foi na boca da eleição e foi uma reiteração de uma conduta que esta Casa já tinha entendido que era desinformativa”, defendeu a ministra Maria Claudia, que deu a liminar para os bolsonaristas apagarem as postagens.

“O fato de (Mara Gabrilli) ser senadora da República não permite praticar desinformação com intuito eleitoral”, completou Moraes, que é presidente do TSE.