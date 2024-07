A comparação se faz necessária, e não é exagerada, porque analisa-se ao longe do que possa, factivelmente, com o desacerto já constatado na amálgama do discurso político e do discurso religioso presentes na arena democrática.

Inúmeras demandas que são surrupiadas do atual discurso político, a saber: saneamento básico, rede de empregos, atendimento à saúde primária, qualidade de ensino fundamental e médio aos nossos jovens, o implemento de maior rede de apoio às pessoas com deficiência, amparo à pessoa idosa reduzindo vulnerabilidades ínsitas a essa fase da vida humana, implemento de novas políticas penais destinadas à ressocialização do encarcerado, revisão das isenções tributárias, maior discussão acerca dos percentuais inerentes às dotações orçamentárias para fins públicos, sem olvidar para a imprescindível transparência das contas públicas.

Tantos outros temas de grande importância poderiam ser somados a esse restrito elenco apontado, mas se torna desnecessário porque na pauta única, e quase exclusiva, da política brasileira o discurso moral e religioso tomam para si o protagonismo na seara política causando o que nos provoca indignação: toda a sociedade se rende à polarização sob uma discussão política completamente esvaziada de contornos realisticamente democráticos!

E, apesar disso tudo, o Brasil ainda ostenta a marca de um dos países mais ricos do mundo (oscilando entre a oitava e nona colocação do PIB mundial) e também um dos mais desiguais... Que contradição!

