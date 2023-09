Uma figura ímpar da magistratura brasileira

A ministra Rosa Weber, figura ímpar de magistrada exemplar, mostrou-se notável presidente do Supremo Tribunal Federal, deixando, na história da Suprema Corte do Brasil, a marca indelével de uma grande juíza, tanto na área administrativa, quanto no domínio jurisdicional!

Ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber Foto: Wilton Junior/Estadão

Demonstrou, ao longo de quase 12 anos de brilhante judicatura no STF, atuação firme, competente, austera, altamente qualificada, digna e serena no desempenho isento, impessoal e independente da jurisdição!

Dirigiu o Supremo Tribunal Federal com espírito altamente democrático e impregnado do sentido de necessária colegialidade.

Em momento sensível e delicado de nossa vida institucional, revelou-se de fundamental importância a atuação da ministra Rosa Weber, em sua condição de chefe do Poder Judiciário nacional, pois se impunha resistir, naquele grave momento histórico, a tentações autoritárias que ameaçavam a sacralidade da Constituição e repelir manifestações que degradavam o sentido democrático das instituições!

O Brasil teve, então, na pessoa da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, um decisivo fator de equilíbrio, de confiança, de firmeza e de segurança no respeito incondicional à nossa Lei Fundamental e na preservação da estabilidade do regime democrático, das instituições da República e das liberdades essenciais do povo de nosso país!

Foi durante a presidência da ministra Rosa Weber que se registrou, em 8 de janeiro de 2023, a criminosa invasão da sede constitucional dos três Poderes da República (“um dia que viverá eternamente em infâmia”), quando, então, uma turba anônima e uma multidão sem nome não hesitaram, como delinquentes vulneradores da ordem constitucional, em dessacralizar os símbolos majestosos da República e do estado democrático de direito.

A ministra Rosa Weber, presidente da Suprema Corte, com sua atitude intimorata, destacou-se de maneira firme e enérgica em face do ultrajante vilipêndio cometido por mentes autoritárias e por transgressores das instituições democráticas, lançando o brado que ainda ecoa nos corações e mentes da nacionalidade:

“Não houve um momento sequer, desde o atentado, em que esta Suprema Corte tenha deixado de cumprir a sua missão precípua de guardar a Constituição, demonstrando que esta imprescindível instituição republicana se mantém livre e independente, e que nossa democracia permanece inabalada e inabalável.”

A ministra Rosa Weber tem sido um grande e notável paradigma de magistrada e de presidente de nossa Corte Suprema!

Ministro aposenado do Supremo Celso de Mello Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

O exemplo de sua impecável conduta pessoal e profissional deve constituir modelo admirável a ser seguido e observado por todos os seus colegas e sucessores!

E é motivo de imenso orgulho para todos nós, seus jurisdicionados!

Em seu comportamento pessoal, funcional e social, a ministra Rosa Weber transmitiu ao STF aquela aura de grandeza, de dignidade, de “gravitas” e de respeitabilidade! Esse, pois, o seu grande legado, que assim será sempre lembrado, “ad perpetuam”, nos fastos da história judiciária do Supremo Tribunal Federal!

*Celso de Mello, ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal