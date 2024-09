E, é nesse cenário de celebração da vigência do nosso Estatuto que a advocacia nacional, dentro em breve, vai às urnas para escolher os novos dirigentes para toda sua estrutura, inclusive para as Secionais e para a composição do Conselho Federal. É importante que as advogadas e os advogados reconheçam a importância deste momento quando escolhemos aquelas que vão exercer papéis diversos e de superlativa relevância para o bom funcionamento da nossa instituição e também do Estado brasileiro, já que cabe a estes entes as ações e as deliberações quanto às atribuições institucionais e classistas previstas no artigo 44 da Lei 8.06/94.