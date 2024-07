Quando a questão das emergências climáticas faz com que o mundo todo pense na necessidade de adaptar as cidades para os fenômenos extremos que continuarão a ocorrer, com frequência e intensidade cada vez maior, é conveniente fazer com que o tema ambiental obtenha a transversalidade que lhe é própria. O clima interfere na qualidade de vida, na saúde, na economia, no urbanismo, no transporte, na mobilidade, no convívio. Não há compartimento da atividade humana que não sinta os efeitos das transformações que o mau uso da natureza fez surgir.

A docência em todos os níveis está sendo chamada a se reinventar. O assunto ecologia interessa às crianças, mais sensíveis do que seus pais. Gerações que dilapidaram o planeta já demonstraram sua insensibilidade e atuaram de acordo com o anacrônico princípio de que o ambiente só existe para servir o humano. Quando este, que se considera primícia dentre as criaturas, é parte indissociável da natureza. Integra uma cadeia existencial da qual, rompido um elo, esfacela-se a arquitetura projetada pelo design inteligente e põe em risco a continuidade da aventura dos chamados racionais nesta pequena esfera chamada Terra.

Por isso convém continuar a estudar e se interessar por assuntos quais Mídia, Tecnologia e Sociedade, Ética e Comunicação Digital, Direito e Mídia, Ambientalização curricular e cultura de sustentabilidade, metodologias participativas, temas ambientais emergentes, direito à educação: universalização, igualdade e equidade, Cultura Institucional Inclusiva, novos desafios à Educação em todos os níveis, Educação Informal, Resiliência e adaptação das cidades para o enfrentamento de fenômenos extremos, Transição Energética, Descarbonização, entre muitos outros.

O principal é engajar o educando nos projetos de atualização da escola. Ele já não tolera permanecer enfileirado, escutando exposição desinteressante, mas se animará se puder participar de um projeto viável, que traga algum benefício para o entorno. Toda escola deve modificar o território em que ela se localiza. As cidades precisam de árvores, precisam de limpeza, e tudo isso depende da população. Quem tem acesso à educação formal tem condições e capacidade para conscientizar o cidadão comum de que é também dele a responsabilidade por manter limpa e arborizada a sua rua, o seu bairro, o seu município.

A USP, sempre a liderar os movimentos importantes para a edificação de uma sociedade justa, fraterna e solidária, evidencia o seu compromisso com a formação de uma docência politicamente engajada. Que seja sensível às demandas sociais e ao novo perfil do alunado, que hoje parece saber o que quer. Que não está em busca de um diploma, mas de uma formação profissional que lhe permita viver a partir daquilo que aprendeu na escola.