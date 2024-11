Varejista é condenada a indenizar ex-funcionária adepta do candomblé por assédio religioso

A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro determinou que a rede de lojas Pernambucanas pague uma indenização de R$ 30 mil por danos morais a uma ex-funcionária, frequentadora do candomblé, que relatou ter sido alvo de assédio religioso no ambiente de trabalho. A sentença é do juiz André Luiz Amorim Franco, da 17ª Vara do Trabalho do Rio. Ele destacou o ‘dever da empresa de respeitar as escolhas religiosas de seus colaboradores’.

PUBLICIDADE No processo, a ex-funcionária, que ocupava o cargo de supervisora, alegou que, após retornar de suas férias, o gerente da loja passou a tratar sua religião ‘com desdém e intolerância’. Testemunhas confirmaram que o superior teria feito ‘comentários pejorativos’ sobre o uso de vestimentas e acessórios típicos do candomblé, solicitando que ela removesse esses itens. Ainda de acordo com a ação, o gerente teria imposto práticas religiosas católicas no ambiente de trabalho, obrigando os funcionários a participar de rituais e orações em inaugurações da loja, sem considerar a diversidade de crença dos colaboradores. Diante do contexto relatado e das provas testemunhais, o juiz concluiu que houve, de fato, discriminação religiosa. Na decisão, ele enfatizou a importância do respeito à diversidade religiosa nos locais de trabalho e reforçou que cabe ao empregador assegurar um ambiente inclusivo. Ao fundamentar sua sentença, o magistrado fez referência aos princípios constitucionais da liberdade religiosa e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal e na Lei 9.029/95, que proíbe qualquer tipo de discriminação no ambiente corporativo.

O juiz Amorim Franco também mencionou o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), indicando a relevância de se adotar uma visão sensível às questões de discriminação e preconceito no ambiente profissional.

“Nosso País foi submetido a um processo de colonização que até hoje contrasta suas ramificações”. destacou o juiz. “Submetidos ao absolutismo europeu, em alguns momentos fomos tratados como mercadoria, onde o valor comercial era o mais importante. Povos originários dizimados, invasão europeia desordenada, criação de impostos e taxas, pilhéria de matéria prima, minerais, riquezas, exploração de escravos e, consequentemente, o preconceito.”

“Dentro desse contexto - prosseguiu o magistrado - e aqui não é privilégio do Brasil, uma gama de discriminações, estruturada, que até hoje deixam marcas profundas em nossa sociedade. Incluído o preconceito (ou até desconhecimento mesmo) às religiões de matrizes africanas – hoje cada vez mais conhecidas, aceitas, respeitadas e adotadas por seus fiéis”, pontuou o magistrado em sua sentença.

Amorim Franco caracterizou as atitudes do gerente como ‘abuso de autoridade, uma vez que o superior se utilizou de sua posição hierárquica para impor sua visão religiosa, desconsiderando a diversidade de crenças da equipe’. “Este caso concreto que ora estudo aponta que o sr. (preposto da ré e chefe da reclamante) não lidou bem com as mudanças de vida que a autora, livremente, resolveu adotar, trocando de religião”, assinalou o juiz.

Para o magistrado, “a estrutura do preconceito veio à lume, com a indisfarçável intolerância religiosa, ferindo frontalmente a dignidade da trabalhadora, que passou a ser constrangida com o ‘novo’ tratamento, além de constranger, via reflexa, todo o ambiente de trabalho”.

Ao fixar a indenização em R$ 30 mil, o juiz levou em conta o impacto emocional sofrido pela colaboradora, “exposta a situações constrangedoras e de preconceito em um espaço no qual, idealmente, deveria sentir-se respeitada e acolhida”.

O valor também considera o porte e poder econômico da varejista, com o intuito de reforçar o caráter punitivo e pedagógico da decisão.

“Considerando a posição econômica da empresa, a intensidade da lesão e sua gravidade, a repercussão da ofensa (intensa e publicizada), o efeito pedagógico, acionando-se os permissivos legais dos artigos 944 e seguintes do Código Civil, a CLT, mais os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro e fixo o quantum indenizatório moral em R$30 mil”, decidiu o magistrado.

COM A PALAVRA, AS PERNAMBUCANAS

A reportagem do Estadão pediu manifestação da Casas Pernambucanas. O espaço está aberto (henrique.mendonca@estadao.com)