“Amores e virtudes são os elementos e princípios constituintes e conservadores das famílias, povos e nações. Os talentos não valem as virtudes que os dispensam. A prudência é virtude em poucos e fraqueza em muitos. Não basta recomendar aos homens a virtude em abstrato. É necessário exemplifica-la em seus numerosos casos, para que reconheçam na prática os seus graves e salutares benefícios. Onde a ciência, virtude e lealdade não têm admiradores, a sociedade é invadida e conquistada pelos néscios, velhacos e traidores. Os que melhor dissertam sobre a virtude, não são ordinariamente os mais virtuosos”.

“As virtudes não têm o mesmo polimento dos vícios, mas uma certa rudeza natural que as constitui genuínas. Somos fortes pela virtude, fracos e covardes pelos vícios e crimes. Podemos tornar-nos menos passíveis neste mundo promovendo a nossa inteligência pelo estudo, ciência, experiência e virtudes, conhecendo melhor a natureza dos males e suas fontes e podendo, consequentemente, preveni-los, removê-los, neutralizá-los e transformá-los em bens”.

“A riqueza material é de difícil transporte neste mundo e impossível para os outros; a ciência e virtude identificadas com a nossa alma podem percorrer a imensidade do espaço sem trabalho nem despesa com a sua condução. Os moços não são nem podem ser sábios. Não têm suficiente ciência, experiência, virtude e amor de Deus, para serem qualificados tais. É fácil recomendar a virtude no seu abstrato, mas dificílimo conhecê-la e observá-la no seu concreto”.

“É necessário desmascarar os maus e velhacos para que não abusem da boa-fé e franqueza dos bons e virtuosos. Não podemos imaginar um mundo sem males, nem criaturas vivas impassíveis: faltando o motivo de ação e movimento espontâneo, não haveria liberdade nem escolha, virtude nem mérito, nem ofício, emprego ou modo de vida que os ocupasse: a inércia dos corpos inorgânicos seria a sua sorte e estado habitual. Virtude é observância e satisfação do que devemos a Deus, aos homens e a nós mesmos. A virtude é um vocábulo abstrato que os homens geralmente não entendem, nem compreendem, se não é especificamente exemplificado”.

A virtude ainda tem vez na sociedade contemporânea?