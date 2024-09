Segue: “O nosso amor-próprio se exalta mais na solidão: a sociedade o reprime pelas contradições que lhe opõe. O nosso amor-próprio é, muitas vezes, contrário aos nossos interesses. A obstinação nas disputas é quase sempre efeito do nosso amor-próprio: julgamo-nos humilhados se nos confessamos convencidos. Somos em geral demasiadamente prontos para a censura e demasiadamente tardos para o louvor: o nosso amor-próprio parece exaltar-se com a censura que fazemos, e humilhar-se com o louvor que damos. Refletindo cada um sobre si mesmo, acha sempre com que humilhar o seu amor-próprio, e com que satisfazê-lo e consolá-lo. Por mais sagaz que seja o nosso amor-próprio, a lisonja quase sempre o engana. Ninguém avalia tão caro o nosso merecimento como o nosso amor-próprio. O nosso amor-próprio argui de soberbos aqueles que o não lisonjeiam”.

Quem já refletiu sobre isto: “O interesse, filho do amor-próprio, conforme é bem ou mal educado, assim é útil ou danoso a seu próprio pai. Os homens não fazem sacrifícios gratuitos do seu amor-próprio; quando rendem adorações a um homem, exigem que ele se assemelhe de algum modo à Divindade pelas suas perfeições e beneficência. O nosso amor-próprio, como o Prometeu da fábula, se transforma por tantos modos que é extremamente difícil distingui-lo em todas as suas metamorfoses. Ser modesto é transigir com o amor-próprio dos outros homens. O nosso amor-próprio nos compromete frequentes vezes, persuadindo-nos que sabemos ou podemos muito mais do que é realmente verdade”.

Tal sentimento, o amor-próprio, está em todas as personalidades: “O amor-próprio dos poetas e pintores é sobremaneira irritável; não se contentam com um desagravo ordinário. Procuram imortalizar a sua vingança própria. O amor da nossa individualidade, o amor-próprio, faz inevitável o terror da morte que a destrói. O nosso amor-próprio é o maior de todos os sofistas. Ninguém defende com tanto zelo os nossos erros, defeitos e desvarios. Em matéria de amor-próprio, o mais pequeno inseto não o tem menor que a baleia ou o elefante”.

Por fim, “os homens não se vendem de graça; o seu amor-próprio lhes marca o preço, mas a concorrência o rebaixa. Humilhai o vosso amor-próprio, mas respeitai o dos outros. O amor-próprio é o amigo leal que nunca nos desampara em nossos maiores infortúnios. A nudez do amor-próprio é tão indecente e desagradável, que recorremos à civilidade para o vestir, ataviar e fazê-lo tolerável”.

Como ficou o seu amor-próprio, depois de ler todas estas máximas?