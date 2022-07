Bolsonaro cancela reunião com presidente de Portugal após saber de encontro com Lula

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro cancelou reunião marcada para segunda-feira com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, Bolsonaro determinou o cancelamento do encontro após saber que Rebelo de Sousa vai se reunir um dia antes com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), arquirrival do presidente nas eleições deste ano.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: Manuel de Almeida/Pool via AP

Leia também Bolsonaro diz a TV americana que racismo no Brasil ‘não é da forma como é descrito’

A informação foi revelada pela coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pela reportagem com fontes do Ministério de Relações Exteriores. A embaixada de Portugal no Brasil não retornou aos contatos. De acordo com a assessoria de Lula, o encontro com o líder de Portugal está mantido e acontecerá em São Paulo.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O “timing” do cancelamento, de última hora, é inusual do mundo da diplomacia. Filiado ao Partido Social-Democrata, o presidente português desembarcará no Brasil amanhã e gostaria de estreitar relações com o País. Bolsonaro não visitou a nação europeia desde que assumiu o poder.

O presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, Nuno Rebelo de Sousa, filho de Marcelo, foi procurado pela reportagem para comentar possíveis impactos no comércio e na diplomacia após o cancelamento determinado por Bolsonaro, mas não quis comentar.