Bolsonaro diz na Febraban que banqueiros têm que julgá-lo por suas ações e não assinar ‘cartinha’

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu o seu governo e atacou o PT em evento na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em São Paulo nesta segunda-feira, 8. O encontro vem após uma série de críticas de Bolsonaro a banqueiros, que, segundo o presidente, supostamente teriam assinado manifestos pela democracia em reação à criação do Pix. Para Bolsonaro, esses manifestos são “cartinhas” e os banqueiros precisam julgá-lo pelas suas ações .

“Alguém recontrataria empregado que roubou sua empresa no passado? Acho que não”, afirmou o presidente em referência ao candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas de intenção de voto. “Alguns acham que o canalha que estava preso vai voltar para não continuar o que estava fazendo”, acrescentou.

Leia também Eleições 2022: Veja quais pesquisas para presidente e governador serão divulgadas nesta semana

Bolsonaro voltou a citar com temor a ascensão da esquerda no Chile e na Colômbia e a trazer à tona a crise econômica na Argentina. “Como banqueiros estão se sentindo na Argentina neste momento? A gente tem que viver em harmonia, somos adultos e sabemos o que está acontecendo”, seguiu o chefe do Executivo.

Continua após a publicidade

Na tentativa de se aproximar do setor financeiro, Bolsonaro afirmou também que os banqueiros precisam julgá-lo pelas suas ações. “Não assinar cartinha”, alfinetou, em referência aos manifestos em defesa da democracia articulados pela sociedade civil em reação à ofensiva sem provas sobre a lisura do sistema eleitoral brasileiro - e que contou com a assinatura de banqueiros.

“Vocês têm que olhar na minha cara, ver minhas ações e me julgar por aí. Não assinar cartinha, não vai assinar cartinha”, afirmou o chefe do Executivo. “Quem quer ser democrata não tem que assinar cartinha, não”, reiterou.

Bolsonaro voltou a chamar manisfesto em defesa da democracia de 'cartinha. Foto: Adriano Machado/Reuters

Bolsonaro disse que nunca agiu contra a democracia. “Mandei prender deputado?”, questionou, em nova crítica ao Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) por ataques à democracia. O parlamentar, contudo, recebeu perdão presidencial. “Onde está a ditadura? Está no Executivo?”, seguiu o chefe do Executivo.

Para defender o governo, Bolsonaro destacou a criação do Auxílio Emergencial, do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Também garantiu que seu ministério é de pessoas “quase santas”, “com raras exceções”.

“Me chamem de qualquer coisa, até de incompetente. Agora, tenho caráter. Minha vida é vasculhada 24 horas por dia e não se acha nada”, disse o presidente.

Participaram do evento o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, assim como os CEOs Milton Maluhy (Itaú Unibanco), Roberto Sallouti (BTG Pactual), Mário Leão (Santander Brasil) e Marcelo Marangon (Citibank), entre outros.

Na terça-feira, 9, Lula vai à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O encontro faz parte de uma agenda de reuniões com empresários e entidades setoriais, para tentar desfazer o mal-humor com governos petistas.