Bolsonaro diz que ‘seria muito bem-vinda’ uma anistia proposta por Lula: ‘tem que vir do lado de lá'

Em entrevista ao programa “Oeste Sem Filtro”, da revista Oeste, nesta segunda, o ex-presidente retomou o tema da anistia. “Dei o fechamento (da manifestação), fui para cima do apaziguamento, com anistia. Isso precisa vir do lado de lá. Eu sei que o Parlamento é o ente que decide essa questão, mas partindo do Executivo seria muito bem-vindo”, disse ele, após ser questionado sobre a repercussão da manifestação na Paulista.

Bolsonaro relatou também que chegou a conversar com o ex-presidente Michel Temer (MDB) antes de discursar no ato. Em setembro de 2021, Temer auxiliou Bolsonaro na redação de uma carta em que o então presidente buscava remediar ataques dirigidos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), feitos na manifestação de 7 de Setembro daquele ano.