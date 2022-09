Bolsonaro esnoba candidato do PSDB em MS e cria constrangimento para ex-ministra que tenta o Senado

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) resolveu declarar apoio ao candidato do PRTB a governador do Mato Grosso do Sul, Capitão Contar, e criou um constrangimento para sua ex-ministra Tereza Cristina (PP), que concorre ao Senado em uma chapa rival, encabeçada por Eduardo Riedel (PSDB) como candidato a governador. A ex-ministra reagiu nas redes sociais e divulgou um vídeo em que reitera apoio ao tucano e diz que Bolsonaro aprovou a aliança.

“Reitero meu apoio a Eduardo Riedel. No início desse processo fechamos uma coligação, incluindo o PL, partido do nosso presidente. Essa decisão foi tomada em conjunto com todas as lideranças partidárias nacionais e estaduais e aprovada pelo presidente Bolsonaro”, afirmou Tereza.

O Estadão apurou que o ministro da Casa Civil e presidente licenciado PP, Ciro Nogueira, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ligaram para a ex-ministra para pedir desculpas pelo declaração do presidente. A declaração de Bolsonaro repercutiu mal também entre aliados de Riedel. O candidato do PSDB é apoiado pelo atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e atuou para conquistar o apoio de prefeitos para Tereza Cristina.

Bolsonaro pediu votos para Contar durante o debate presidencial da TV Globo de ontem, 29, e ignorou Riedel. Mesmo com o PSDB na chapa presidencial de Simone Tebet (MDB), representado pela senadora Mara Gabrilli, o tucano do Mato Grosso do Sul já declarou que está com Bolsonaro.

Durante o debate, a senadora Soraya Thronicke, candidata do União Brasil a presidente e também do Mato Grosso do Sul, acusou Bolsonaro de abandonar o candidato do PRTB. “Eu não tinha tomado partido no tocante a eleições a governador do Estado, a partir desse momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu à minha pessoa, eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul, votem no capitão Contar para governador. É a melhor opção... É a melhor opção para esse estado”, disse o presidente.

Presidente Jair Bolsonaro criou saia justa para aliada no Mato Grosso do Sul.

De acordo com pesquisa Ipec divulgada no dia 31 de agosto, André Puccinelli (MDB) lidera as intenções de voto para o governo do Mato Grosso do Sul, com 25%. Em seguida aparecem Marquinhos Trad (PSD), com 20%, Riedel, com 14%, Rose Modesto (União Brasil), com 12%, e Contar, com 8%. Na disputa pelo Senado, Tereza Cristina lidera com 38%, Juiz Odilon (PSD) pontuou 18% e Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) apareceu com 13%.

Diferente do que acontece na maioria dos Estados, Bolsonaro está numericamente na frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Mato Grosso do Sul. Segundo Ipec divulgado no dia 16 de setembro, o presidente tem a preferência de 40% contra 36% do petista. Em maio, durante uma das reuniões da direção nacional do PSDB para fazer com que João Doria não fosse o candidato do partido, a ala da legenda no Estado foi uma das que defenderam mais explicitamente o endosso a Bolsonaro logo no primeiro turno.