Busque o seu candidato por nome, número, cargo, partido ou Estado

Neste domingo, 6, os eleitores vão às urnas escolher os prefeitos e vereadores que comandarão os Executivos e Legislativos municipais das 5,5 mil cidades brasileiras nos próximos quatro anos.

Para facilitar a pesquisa, o Estadão disponibiliza uma ferramenta para o eleitor encontrar a lista de informações sobre as candidaturas disponíveis, com nome do candidato, o partido ao qual é filiado, se há uma coligação que o apoia e o número que deve ser digitado na urna.

As informações também estarão disponíveis para pesquisas na página dos candidatos no eventual segundo turno das eleições 2024. Uma segunda etapa do pleito só ocorre entre candidatos a prefeito, em cidades com mais de 200 mil eleitores, e quando um dos candidatos não recebe 50% ou mais dos votos válidos. Nestas eleições, 103 municípios brasileiros reúnem a condição sobre o eleitorado para que a disputa dure mais três semanas até o anúncio do vencedor.

Caso haja, a segunda etapa ocorre no último domingo do mês, 27 de outubro. Nas duas as ocasiões, o período de votação é das 8h às 17h no horário de Brasília.

Veja o passo a passo para usar a página dos candidatos

Página de buscas do 'Estadão' permite eleitores se informarem sobre os candidatos a vereador de São Paulo e de todo o Brasil. Foto: Estadão/Reprodução

Acesse a página: Eleições 2024;

No campo “UF”, escolha o seu Estado;

No campo “Cidade”, que ficará disponível após a escolha do Estado, procure pelo seu município;

No campo “Cargo”, selecione “Prefeito” ou “Vereador”, conforme o que estiver procurando;

Para ver a lista completa, clique em “Buscar”;

Caso queira procurar por características específicas, como o partido, idade, grau de instrução, gênero, estado civil, cor ou raça, situação da candidatura, entre outros, basta selecionar “+ filtros” e escolher as opções desejadas antes de clicar em “Buscar”.

Após a pesquisa, lembre-se de anotar numa “colinha” os números dos candidatos aos quais decidirá dar seu voto no domingo.

Também é possível pesquisar diretamente pelo nome de candidato.

Com os resultados gerados, é possível ver a lista de candidatos e entrar nos perfis individuais deles, onde há a foto, os dados disponíveis e os bens declarados ao TSE por cada um. A pesquisa pode ser refeita para qualquer localidade do Brasil, e diversas vezes, tanto para obter os nomes dos prefeitos como dos vereadores.

