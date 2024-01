Em quantos cargos o eleitor terá que votar nas eleições de 2024?

Em outubro deste ano, os brasileiros vão as urnas para mais uma eleição municipal. Neste tipo de pleito são escolhidos apenas dois candidatos: prefeito e vereador.

O prefeito tem por função cuidar da gestão da cidade. Ele é o responsável por controlar os gastos do dinheiro público; planejar e concretizar obras públicas. Para este cargo, os candidatos são eleitos pelo sistema majoritário de votação. Ou seja, vence o escrutínio aquele que recebe mais votos.

Palácio Pedro Ernesto é a sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Nas cidades com mais de 200 mil habitantes, caso nenhum candidato consiga na primeira votação a maioria absoluta, isto é, mais da metade dos votos, ocorre segundo turno entre os dois concorrentes mais votados. Já o vereador é escolhido pelo sistema proporcional, em que o partido recebe as vagas, e não o concorrente. Nesta situação, é preciso saber quais partidos saíram vitoriosos no escrutínio. Depois, dentro das siglas que conseguiram a votação mínima para uma vaga nas câmaras municipais, é preciso saber quais candidatos receberam mais votos para ocupar as vagas.

Na prática, nem sempre os candidatos mais votados são eleitos.

Como é feito o cálculo no sistema proporcional?

Este cálculo é feito a partir do sistema chamado de quociente eleitoral que é calculado a partir da soma do total de votos válidos (em candidatos e legendas) dividido pela quantidade de vagas disponíveis. Somente as siglas que alcançam o número de votos do quociente eleitoral têm direito a alguma vaga.

Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, somente são contabilizados os votos válidos. Dessa forma, os votos em branco e os nulos não são considerados.