Candidatos apoiados por Rui Costa venceram em apenas duas das 10 maiores cidades da Bahia

BRASÍLIA – O ministro da Casa Civil, Rui Costa, preteriu Salvador para dedicar energias à campanha de petistas na região metropolitana e no interior da Bahia e acabou colecionando derrotas nas principais cidades. Em alguns desses casos, ele viu o maior adversário, o União Brasil do ex-prefeito ACM Neto, sair triunfante.

Com a exceção da capital baiana, Rui esteve em atos de campanha em todas as 10 cidades mais populosas da Bahia. O candidato apoiado por ele venceu apenas em duas delas (Itabuna e Juazeiro). O União venceu em seis, e o PL em uma (Porto Seguro). Ainda falta definição em Camaçari, que tem duelo parelho e não teve todas as urnas apuradas.

O candidato apoiado por Rui venceu em apenas duas das 10 principais cidades baianas. Foto: Wilton Júnior/Estadão

PUBLICIDADE As 10 cidades mais populosas na Bahia são, respectivamente, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Lauro de Freitas, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e Barreiras. Chamam a atenção, especialmente, os casos de Feira de Santana e Camaçari. Na primeira, o PT até escalou Sidônio Palmeira, marqueteiro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, mas mesmo assim o deputado federal Zé Neto (PT) viu o ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo (União), longevo aliado de ACM Neto, vencer ainda no primeiro turno.

Camaçari, cidade do pólo petroquímico que foi berço de Rui e do senador Jaques Wagner (PT-BA), era considerada uma das cidades consideradas prioritárias para o PT neste pleito. A escolha foi pelo ex-prefeito da cidade Luiz Caetano (PT). Com mais de 95% das urnas apuradas, ele estava atrás de Flávio Matos (União).

Na véspera da eleição, Rui ainda foi a Campo Formoso para último ato na campanha de Denise Menezes (PSD), mulher do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes (PSD). Ela acabou derrotada por Elmo Nascimento (União), irmão do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA).