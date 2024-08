‘Otimismo, ‘serenidade’, ‘nós contra todos’: as reações oficiais dos candidatos à pesquisa Datafolha

Os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo procuraram demonstrar serenidade em suas reações oficiais à última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 22, que mudou o cenário da disputa.

O principal destaque foi o desempenho de Pablo Marçal (PRTB), que subiu sete pontos em relação ao levantamento anterior e agora está em empate técnico com Guilherme Boulos (PSOL) e com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na liderança. Boulos tem 23%, Marçal tem 21% e Nunes 19% —ou seja, o ex-coach superou numericamente o atual prefeito. O ex-apresentador José Luiz Datena (PSDB) pontuou 10%, Tabata Amaral (PSB) apareceu com 8% e a economista Marina Helena (Novo) manteve seus 4%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Confira o que disseram os candidatos, em suas redes sociais e por meio das suas campanhas, depois da divulgação da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL)

Guilherme Boulos (PSOL) lidera pesquisa Foto: Werther Santana/Estadão

Boulos, que lidera a pesquisa, disse que sua candidatura é a única que pode ser contraponto ao bolsonarismo na capital paulista. Ele também atacou o prefeito Ricardo Nunes.

“A nova pesquisa Datafolha reitera a liderança de Guilherme Boulos, com um eleitorado muito consolidado. Também reforça que a cidade quer mudança e não está satisfeita com o atual prefeito, sentimento refletido pela queda da avaliação da gestão de Ricardo Nunes pela segunda pesquisa consecutiva do instituto. Além disso, somos a candidatura capaz de enfrentar o avanço do bolsonarismo na cidade de São Paulo, representado tanto por Nunes quanto por Pablo Marçal”, declarou o psolista em nota.

Nas redes sociais, Boulos exaltou o “crescimento” da sua chapa com Marta Suplicy (PT) — na verdade, o deputado oscilou positivamente um ponto percentual, dentro da margem de erro.

Pablo Marçal (PRTB)

Pablo Marçal (PRTB) foi o candidato que mais cresceu Foto: Werther Santana/Estadão

Pablo Marçal, por sua vez, escreveu que “somos só NÓS (o povo e Deus) contra tudo e todos. A piada virou pesadelo e não vai ter segundo turno”. O candidato também acusou os adversários de covardia por faltarem ao debate. “Eu vou bater forte nesses covardes que não foram ao debate. Usarei ferramentas novas de PNL [programação neurolinguística] contra eles. Será a eleição mais dinâmica da história do país.”

Em suas redes sociais, o candidato postou prints da divulgação das pesquisas e usou seu bordão “faz o M”.

Ricardo Nunes (MDB)

Ricardo Nunes (MDB) foi ultrapassado numericamente pelo ex-coach Foto: Werther Santana/Estadão

Ricardo Nunes, que caiu quatro pontos, usou o termo “serenidade” para descrever sua reação. “A campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), avalia a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22/8) com serenidade. No levantamento sobre o primeiro turno, há um empate técnico na primeira colocação e, sobre o segundo turno, larga vantagem a favor de Nunes”, diz a nota do prefeito.

Até a publicação deste texto, o emedebista não havia postado nada em suas redes sociais.

Tabata Amaral (PSB)

Tabata Amaral (PSB) oscilou um ponto para cima Foto: Werther Santana/Estadão

Tabata Amaral, que oscilou um ponto para cima, avaliou positivamente o resultado e o fato de ser a candidata com a menor rejeição. "A campanha da Tabata Amaral avalia como positiva a pesquisa Datafolha de hoje para sua candidata. Ela cresceu, dobrou sua porcentagem na [pesquisa] espontânea, diminuiu o desconhecimento e segue sendo a candidata com a menor rejeição", afirmou a campanha em comunicado. "A pesquisa mostra também que o eleitorado percebe a coragem de Tabata em enfrentar Marçal nos debates e a avalia positivamente por mostrar propostas concretas e postura equilibrada, ao contrário do Marçal, que vê a sua rejeição crescer. Tabata seguirá enfrentando a disputa com coragem, mostrando sua capacidade como a melhor gestora pública que São Paulo pode ter", acrescentou a nota da campanha.



José Luiz Datena (PSDB) caiu quatro pontos Foto: Werther Santana/Estadão

Datena disse que não comentaria a pesquisa, mas comentou — comemorando seus números entre os eleitores mais pobres. “Não contesto pesquisa. Não comento pesquisa. Ela reflete a vontade do povo nesse momento. Fico muito feliz de termos o reconhecimento dos eleitores mais pobres, onde temos 15%. Vamos em frente e trabalhar ainda mais.”





Marina Helena (Novo)