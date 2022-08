Cantanhêde: ‘Bolsonaro é incontrolável e isso cria problema a mais na campanha’; assista

Na quinta edição do podcast Eleição na Mesa, do Estadão e Rádio Eldorado, nesta segunda-feira, 22, um dos assuntos foi o temor de atos violentos durante a campanha eleitoral no Brasil. A colunista Eliane Cantanhêde alertou para as repetidas ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e destacou que ele vem desobedecendo até a ordens da própria equipe de segurança.

“Bolsonaro é incontrolável e isso cria um problema a mais para a campanha, para a PF (Polícia Federal), que cuida da segurança dele, e para o próprio Palácio do Planalto. É perigoso”, disse Eliane.

O programa desta segunda teve também comentários do colunista Felipe Moura Brasil e a participação do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, com apresentação de Adriana Ferraz.

Paulo Hartung, Adriana Ferraz, Felipe Moura Brasil e Eliane Cantanhêde no Eleição na Mesa #5 Foto: TV Estadão

Para Moura Brasil, foram degradantes as cenas de Bolsonaro tentando tirar o celular das mãos de um homem que o criticava, há alguns dias. “Bolsonaro tentou tomar o celular de um crítico. Foi uma cena degradante institucionalmente e moralmente. Pega mal para um presidente que se diz defensor da liberdade de expressão”.

Convidado desta semana para o debate, Paulo Hartung defendeu a consolidação de alternativas à polarização política entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E chamou atenção para a possibilidade de reviravoltas até outubro, como ocorreu em eleições anteriores.

“Se a gente quer olhar para a frente, sair de uma coisa personalista, discutir educação, economia verde, por exemplo, é importante que a gente fortaleça uma alternativa”, disse Hartung.

O Eleição na Mesa é transmitido em vídeo ao vivo às segundas-feiras, às 11h, nas redes sociais do Estadão e da Eldorado. Em áudio, o programa fica disponível logo após a transmissão nos principais tocadores de podcast.

Assista na íntegra ao podcast: