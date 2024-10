Não houve 8 de janeiro — zero trauma — para a transição do orçamento secreto de Bolsonaro para Lula. Foi suave. A suavidade do processo não conseguindo camuflar que se formalizava a continuação do bicho. Não viu quem não quis. Houve acordo.

Denunciei a 26 de dezembro de 2022: “Atenção ao artigo 4º da LOA de 2023. A redação final confirma o que se desenhava desde o parecer de Elmar Nascimento para a PEC da Transição. (...) A grana vai para RP2, sob o que seria controle formal do governo, mas não poderá ser designada pelo governo.” Fixou-se que a destinação de verbas deslocadas para sob as asas do Executivo manteria a divisão determinada pelos donos do Congresso antes de o STF declarar a inconstitucionalidade das emendas do relator.

Chegamos à LDO para 2024, que, ao definir a versão 3.0 do orçamento secreto, reafirmou a vigência do parlamentarismo orçamentário. Em bases sem precedentes. Num ano eleitoral. Bilhões — muitos mais que os do fundo eleitoral regular — para gestão opaca e autoritária de Lira e os Alcolumbres. O fundo eleitoral paralelo.