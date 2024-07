Esses receios não são totalmente destituídos de razão uma vez que Trump não apenas não reconheceu a sua derrota em 2020, como também existem várias evidências que se valeu durante seu mandato de retóricas autocráticas, como também de ações e artifícios ilegais para continuar no poder. Por exemplo, pressionou o Secretário de Estado da Geórgia a “recalcular” e a “encontrar 11.780 votos” a favor da sua candidatura que o levaria à vitória. Também estimulou a invasão do Capitólio para impedir que o Congresso validasse a eleição de Biden.

Em seu primeiro mandato, Trump ainda não controlava a totalidade de seu partido, como parece fazer agora. Tinha menos experiência sobre como governar e transformar as instituições. Tinha um menor número de apoiadores leais a um projeto iliberal para fragilizar qualquer obstáculo institucional ao exercício de seu poder. Acredita-se que danos institucionais de populistas extremos são mais prováveis de ocorrer quando são reconduzidos ao poder.

Em um potencial segundo mandato, Trump governaria com uma Suprema Corte majoritariamente republicana (6 entre 9 juízes, sendo 3 já indicados pelo próprio Trump) e com a possibilidade de ampliar ainda mais esse domínio em caso de aposentadoria de algum juiz indicado pelos democratas. Além do mais, é muito comum em eleições concomitantes para a presidência e para o legislativo, como é o caso das eleições deste ano, que o partido do presidente eleito alcance a maioria de cadeiras tanto na Câmara dos Deputados (House of Representaives) como no senado, configurando assim a condição de “governo unificado”.

De acordo com Aníbal Pérez-Liñan, no artigo “Presidential Hegemony and Democratic Backsliding in Latin America, 1925-2016″, presidentes com perfil hegemônico – ou seja, com capacidade de controlar outras instituições, particularmente o legislativo e o judiciário – é a maior fonte de instabilidade democrática.