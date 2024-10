Cármen Lúcia vota em Belo Horizonte neste segundo turno e deseja ‘um domingo de alegria democrática’

SÃO PAULO - A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, votou há pouco em Belo Horizonte, nos primeiros minutos em que as urnas foram abertas e desejou um domingo de segundo turno “sem violência, em paz, com as pessoas exercendo o seu direito de votar”. A ministra havia chegado na fila antes da abertura dos portões para votação.

PUBLICIDADE “Eu espero que seja um domingo de alegria democrática, sem violência, em paz, com as pessoas exercendo o seu direito de votar. É também um dever cívico. Eu espero que neste segundo turno, no qual a gente finaliza as eleições de 2024, cada cidadã, cada cidadão, eleitora e eleitor possa ter escolhido bem. E neste dia, aqui em Belo Horizonte se abre com esse céu azul, que todo mundo participe até o final do dia, que todo mundo vote, exerça esse direito que é importantíssimo”, afirmou a ministra. Em rápida declaração à imprensa, após votar, Cármen Lúcia afirmou que “sem Judiciário independente e imprensa livre, a democracia não acontece”, complementando: “E aqui no Brasil, queremos que ela (a democracia) aconteça sempre.”

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia durante a última sessão plenária realizada na manhã desta quinta-feira 3 de outubro na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), antes do primeiro turno das eleições municipais. Foto: Wilton Junior/Estadão

A ministra também agradeceu mesários e imprensa por contribuírem com as normas das eleições, e disse que espera que “todo mundo participe até o final do dia, que todo mundo vote e exerça esse direito importantíssimo”.

Neste sábado, 26, a ministra já havia convidado os eleitores a comparecerem às urnas neste domingo e exercerem o direito de escolha do gestor de sua cidade. “O voto é o gesto maior da vida democrática e um poderoso instrumento de transformação social”, afirmou em pronunciamento transmitido em rede nacional de rádio e televisão.

Na ocasião, a presidente do TSE também destacou que as urnas eletrônicas são seguras e auditáveis e estão preparadas para receber o voto de cada pessoa neste domingo. Segundo o TSE, mais de 30 milhões de eleitores, em 51 municípios brasileiros, devem voltar às urnas neste domingo para escolha do prefeito e vice-prefeito.