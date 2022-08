Castro lidera corrida eleitoral no Rio fora da margem contra Freixo, aponta Quaest

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição, lidera a disputa pelo governo fluminense, segundo a pesquisa Genial/Quaest de agosto. O mandatário, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, mantém 25% das intenções de voto estimulado nos dois cenários testados pelos pesquisadores. Em ambos, com 19%, o segundo colocado é Marcelo Freixo (PSB), alinhado ao candidato do PT a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Em terceiro, vem Rodrigo Neves (PDT), ligado ao presidenciável pedetista Ciro Gomes, com 6% e 7%, nas duas hipóteses pesquisadas.

A pesquisa mostra que Castro, agora, lidera a corrida fora da margem de erro. Em julho, a Quaest mostrara que o governador, com 25% estava tecnicamente empatado com Freixo, que tinha 23%. O pessebista, porém, perdeu quatro pontos. Neves também apresentou recuo, de 8% para 6% - dentro da margem – em relação ao mês anterior. Há, porém, alguma dificuldade na comparação, porque a cartela de candidatos não é exatamente a mesma. Nomes que foram testados no mês passado, como Anthony Garotinho (União) e Felipe Santa Cruz (PSD), saíram da disputa.

Agregador de pesquisas Ferramenta do 'Estadão' calcula média do cenário eleitoral com base em pesquisas de 14 empresas

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), lidera a disputa pela reeleição. Foto: DIda Sampaio/Estadão

A diferença entre as duas simulações de agosto é a presença do ex-governador Wilson Witzel, do PMB (2%) na primeira. As pontuações de Cyro Garcia, do PSTU (4%), Paulo Ganime, do Novo, Juliete Pantoja, da Unidade Popular (ambos com 2%) e Luiz Eugênio Honorato, do PCO, (0%) não variam de um cenário para outro. Eduardo Serra, do PCB, vai de 2% para 3%. Indecisos permanecem em 13%, e responderam que votarão branco, nulo ou não votarão 24% e 25% dos eleitores, respectivamente.

Para o segundo turno, foram testados três cenários. No primeiro, Castro vence Freixo por 36% a 32%, com 22% de brancos, nulos e que não pretendem votar e 10% de indecisos. O segundo indica que o governador venceria Neves por 37% a 24%, com 27% de brancos/nulos/não pretendem votar e 12% de indecisos. A terceira hipótese testada aponta triunfo apertado do candidato do PSB sobre o pedetista: 30% a 28%, com 31% de branco/nulo/não pretende votar e 11% de indecisos.

Para obter esses resultados, foram entrevistados presencialmente, por meio de questionários estruturados, 1.500 eleitores de 16 anos ou mais, de 12 a 15 de agosto, no Estado do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob os números RJ-07554/2022 e BR-08389/2022, em 12 de agosto de 2022.