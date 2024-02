Celso Sabino dá dicas culturais: um hit do ‘piseiro’ e um best seller mundial

O ministro do Turismo, Celso Sabino, é advogado de formação e paraense de nascimento. Ele é o personagem da semana na série do Estadão “Para ver, ouvir e pensar”. O ministro dá dicas culturais ecléticas do que ler e ouvir no pós-Carnaval.

A seguir as sugestões do ministro:

Uma música

Na hora de escolher uma música para indicar, Celso Sabino veio com uma composição pop do chamado “piseiro”, estilo de música derivada do forró. A composição é de Zé Vaqueiro, “o original”, como se apresenta o cantor pernambucano que fez fama postando vídeos em redes sociais. A música escolhida pelo ministro é “Coladin”, escrito assim mesmo.





Um filme

Celso Sabino sugere uma produção cinematográfica de 2013. O filme é uma mistura de história de amor com ficção científica. “Questão de tempo” conta como os homens de uma família tinham o poder de viajar no tempo e o pai ensina o filho a fazer isso. O jovem usa o poder para conquistar uma namorada e também reconquistá-la.





Um livro

A obra literária indicada pelo ministro do Turismo foi lançada em 2003. “Código da Vinci, do escritor Dan Brown virou um best seller mundial e foi tema de filme. Conta a história de um dublê de detetive numa trama para desvendar pistas sobre um suposto descendente de Jesus Cristo.

