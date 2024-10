Brazão reafirma boa relação com Marielle e nega contato com Ronnie Lessa em depoimento ao STF

O deputado negou qualquer ligação entre ele e seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), com Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, apontados pela Polícia Federal (PF) como executores do crime. Brazão também afirmou que as acusações feitas por Lessa em sua delação não são verdadeiras.

“Nunca tive contato com Ronnie Lessa. As pessoas são anônimas para você muitas vezes. Não tenho dúvida de que ele poderia me conhecer, mas eu nunca na vida tenho lembrança de ter estado com essa pessoa”, disse.