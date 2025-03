55% dos apostadores brasileiros citam desconfiança em sites de bets

As entrevistas foram feitas em agosto, período em que o governo federal regulamentava as apostas esportivas e recebia pedidos de autorização das empresas do setor para operar no País. As regras do mercado começaram a valer neste ano.

Concluída no mês passado, a pesquisa ouviu 2.500 pessoas com mais de 18 anos no Brasil e em quatro vizinhos na América Latina: Argentina, Colômbia, Peru e Chile. “O Brasil está se posicionando para se tornar um dos maiores mercados regulamentados de apostas online e de mais rápido crescimento do mundo”, afirmou o documento, acrescentando que o mercado nacional é “um dos principais motores de crescimento na região”.

A lei das bets foi sancionada no Brasil em dezembro de 2023, após ser aprovada pelo Congresso Nacional. Em 2024, o Ministério da Fazenda regulamentou o assunto e detalhou regras para o funcionamento do setor. Para operar no País pelos próximos cinco anos, cada empresa teve de pagar uma outorga de R$ 30 milhões, além de cumprir uma série de exigências legais, como combate a fraude, lavagem de dinheiro e publicidade abusiva.