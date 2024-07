Aliados de Nunes dizem que nova pesquisa neutraliza ‘faca no pescoço’ de Milton Leite

De acordo com o levantamento, Nunes venceria Guilherme Boulos (PSOL) por 48% a 38% em eventual segundo turno, cenário que foi pela primeira vez aferido pelo Datafolha. Para um auxiliar de Nunes, ninguém abandona o pré-candidato que está 10 pontos porcentuais à frente do rival no segundo turno.

Na véspera da pesquisa, Leite afirmara à Coluna do Estadão que a relação com Nunes estava uma “m...” e ameaçou desembarcar da aliança para apoiar Pablo Marçal (PRTB), que lhe ofereceu a vice. À espera do Datafolha, o prefeito da capital paulista escolheu não reagir ao aliado, e agora espera conversar em outros termos.

Nunes foi orientado a silenciar não apenas para evitar um rompimento definitivo com Milton Leite. De acordo com interlocutores, o prefeito sairia enfraquecido se cedesse imediatamente à investida pública do União Brasil. A expectativa no MDB é contornar o impasse nos próximos dias, com direito a uma foto de Nunes e Leite na convenção.