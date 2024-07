Alta do dólar impactou preço de industrializados, diz associação de supermercados

O preço dos produtos industrializados no Estado de São Paulo subiu 1,06% em junho, de acordo com o Índice de Preço dos Supermercados (IPS), elaborado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em parceria com a Fipe. A APAS diz que a variação se deve, principalmente, à alta do dólar.

PUBLICIDADE Entre os produtos industrializados, a elevação de preços mais expressiva em junho foi dos cafés, achocolatados em pó e chás (+2,92%), além dos derivados de leite (+1,82%). Panificados (+1,34%) e óleos (+1,22%) vêm em seguida. Para além de um fortalecimento global do dólar, a moeda americana disparou ante o real entre o meio de junho e o início de julho em meio a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central. A variação foi parcialmente corrigida neste mês. “O aumento [de preços] é reflexo da elevação em todas as subcategorias que compõem os produtos industrializados, principalmente por conta da escalada do dólar”, diz a APAS. Com a variação de junho, a categoria de produtos industrializados acumula inflação de 1,01% no ano e 0,45% nos últimos doze meses. “De forma geral a alta do câmbio impacta toda a cadeira produtiva, mas os itens que tem maior exposição ao mercado externo e forte produção fora do País são os primeiros afetados pela movimentação da moeda”, afirma Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS.

Publicidade