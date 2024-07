Dólar se valoriza em relação a moedas globais após atentado a Trump nos Estados Unidos

Um dia após atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em comício na Pensilvânia, o dólar se fortalece na comparação com outras moedas globais.

Às 19h15 (de Brasília), o índice DXY (US Dollar Index), que mede a moeda americana ante seis rivais fortes, subia 0,16%, a 104,257 pontos. O euro recuava a US$ 1,0888, a libra cedia a US$ 1,2966 e o dólar avançava a 158,118 ienes. Entre emergentes, o dólar marcava alta a 17,7052 pesos mexicanos.

Para analistas, atentado a Trump amplia chances de ex-presidente voltar à Casa Branca. Foto: Gene J. Puskar/AP

Investidores também monitoram outros temas relevantes ao mercado, entre eles a evolução da política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA. Nesta segunda-feira, 15, o presidente do Fed, Jerome Powell, participará de evento e pode dar mais pistas sobre os juros americanos. Um dos raros ativos de risco com funcionamento ininterrupto, as principais criptomoedas do mundo avançaram após os primeiros relatos de tiros no comício de Trump na Pensilvânia. Neste domingo, o bitcoin voltou a superar a marca dos US$ 60 mil, subindo quase 3%.

Os índices futuros atrelados aos três principais indicadores de ações das bolsas de Nova York abriram a semana com ganhos marginais. Para analistas, o episódio amplia as chances de Trump voltar à Casa Branca, o que potencialmente reduz a incerteza sobre o processo eleitoral.

A avaliação, no entanto, é de que os impactos ainda são incertos e demandam uma análise cautelosa. Pouco depois das 19h (de Brasília), o futuro do Dow Jones subia 0,15%, o do S&P 500 ganhava 0,06% e o do Nasdaq avançava 0,02%.

Economistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast apostam que o evento deve acelerar o processo de precificação de uma vitória republicana no mercado, com impacto no dólar e nos juros.