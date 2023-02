Levantamento feito por aliados do presidente da FIESP, Josué Gomes, com base em dados do IBGE estima que os 41 sindicatos que o apoiam representam 79% do PIB industrial - mais do que os 90 sindicatos favoráveis à sua destituição. Ele tem apoio dos principais segmentos do setor.

O presidente da FIESP, Josué Gomes. Foto: Everton Amaro