Amorim é contra entrada da Venezuela nos Brics: ‘É preciso conservar a essência’

Amorim esteve em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira, 21, no Palácio da Alvorada, para uma devolutiva sobre uma recente viagem à China e também discutir a agenda internacional do governo. Lula cancelou sua ida à Rússia para a cúpula dos Brics após sofrer um acidente doméstico, e indicou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, como chefe da delegação brasileira no fórum.

Ex-ministro, Celso Amorim evitou criticar especificamente o pleito Venezuela para entrar nos Brics. “Não quero fulanizar, mas os Brics precisam manter a influência internacional que pode contribuir com o equilíbrio e a paz, sobretudo neste momento em que estamos vivendo duas guerras”, afirmou, concentrando as críticas na Nicarágua, que também deseja fazer parte do bloco. “O Brasil não pode aceitar a entrada da Nicarágua porque eles foram ofensivos”.