Lula divulga foto para mostrar que está bem após acidente doméstico em que bateu a cabeça

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma foto em seu perfil no X, antigo Twitter, que o mostra sorridente e fisicamente bem dias depois do acidente doméstico que o tirou da reunião da cúpula dos BRICS na Rússia. Na imagem, ele conversa com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim.

“Reunião de trabalho no Alvorada com o assessor especial Celso Amorim e o ministro Alexandre Padilha . Conversamos sobre a agenda política nacional e internacional para os próximos dias”, disse o presidente na publicação.

Lula divulga foto de reunião com ministros no Alvorada para mostrar que está bem após acidente doméstico Foto: Ricardo Stuckert / Presidencia da Republica

No sábado, 19, Lula sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça. Os médicos o orientaram a não fazer viagens aéreas de longa distância, por isso a ida à Rússia foi cancelada. Lula deverá fazer novos exames na terça-feira, 22. A participação do presidente no encontro dos BRICS será por videoconferência.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que Lula está ativo e “super bem”. Ele disse que o petista terá reuniões no Palácio da Alvorada e que não há prazo para voltar a despachar no Planalto. Segundo Padilha, Lula deve fazer um novo exame de ressonância na terça-feira, 22.

Padilha falou a jornalistas na porta do Palácio da Alvorada depois de uma reunião com Lula. "O presidente está muito ativo, super bem", declarou o ministro. O acidente envolveu uma pancada na cabeça. Segundo Padilha, o presidente em momento algum teve perda de consciência.

O ministro das Relações Institucionais disse que não há data o presidente voltar a despachar do Palácio do Planalto. “Não tem, porque é a equipe médica que vai dar essa autorização”, declarou o ministro. Segundo ele Lula está liberado para ter reuniões e deve receber mais auxiliares no Alvorada durante a tarde. Os médicos estariam acompanhando o caso do presidente à distância.

Padilha afirmou que também depende de liberação da equipe médica eventuais viagens do presidente nos próximos dias. Ele é aguardado, por exemplo, para um ato de campanha do candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) na véspera do segundo turno.