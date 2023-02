Antes de ser expulsa, Joice Hasselmann tentou se desfiliar do PSDB

Os advogados da ex-deputada federal Joice Hasselmann enviaram pedido de desfiliação dela do PSDB menos de uma hora antes de os 71 membros do diretório municipal de São Paulo decidirem, por unanimidade, expulsá-la do partido, às 19h47 desta terça-feira (31). Tucanos afirmam que ela tentou uma manobra para evitar a imagem de rejeição por correligionários e garantem que, nos registros da Justiça Eleitoral, constará a informação de que ela foi forçada a sair da legenda.

A ex-deputada federal Joice Hasselmann. Foto: Adriano Machado/Reuters

A justificativa para a expulsão foi a declaração dada à Folha, em que ela culpa o PSDB por seu fracasso nas urnas. O partido, segundo ela, “foi uma âncora” presa à sua candidatura. No total, houve 27 pedidos de expulsão.