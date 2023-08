Apoiadores de Stédile provocam na CPI do MST: “não assanha o formigueiro”; veja vídeo

Apoiadores de João Pedro Stédile acompanharam o líder sem-terra na CPI do MST, nesta terça, 15, e chegaram ao local entoando um canto interpretado como uma provocação à oposição, que perdeu força no colegiado na última semana. “Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro”, afirmavam pelos corredores da Câmara dos Deputados.

Conforme a Coluna adiantou, a manifestação festiva já era planejada pela base do governo Lula, que recentemente conseguiu se tornar maioria na CPI do MST por causa da operação feita pelo Centrão para retirar do colegiado deputados de perfil bolsonarista e dar maioria ao Planalto. A presença dos manifestantes foi impulsionada pela Marcha das Margaridas, manifestação realizada em Brasília nos próximos dias.