Após tentativa de atentado, secretaria de segurança do DF reavalia planejamento para posse de Lula

A secretaria de segurança do Distrito Federal avalia fazer ajustes no planejamento da semana que antecede a posse de Lula, após uma tentativa de atentado a bomba em Brasília, no sábado. Os futuros ministros da Defesa, José Múcio, e da Justiça, Flávio Dino, acompanham as medidas e mantém diálogo constante com o governo do DF.

Flávio Dino. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

O episódio aumenta a pressão de aliados de Lula para desmobilizar o acampamento de bolsonaristas na porta do quartel do Exército na cidade. O homem que admitiu ter armado o artefato tem conexões com o grupo.