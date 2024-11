As expectativas de servidores do Banco Central com Galípolo; veja bastidores

Embora Galípolo, assim como toda a diretoria colegiada do BC, tenha se pronunciado publicamente a favor da PEC, está claro dentro do banco que o diretor de política monetária não defende a proposta com o mesmo entusiasmo do atual presidente, Roberto Campos Neto.

Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não esconde a insatisfação com a autonomia operacional da instituição, concedida no fim de 2020 e que o faz ter de tolerar Roberto Campos Neto na presidência do BC até o fim deste ano. “Sabendo das resistências que o governo colocou (à PEC), Galípolo ele vai pender mais para o lado do governo ou para o do Banco Central?”, indaga um servidor do grupo que defende as mudanças.

Mas o funcionalismo da instituição está dividido. Para uma parte dos servidores, ela representaria não só autonomia para a instituição, como uma ponte para sua modernização. Outros, no entanto, enxergam apenas retrocesso, principalmente para o corpo funcional.

A cúpula do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) diz esperar mais diálogo com o próximo presidente. “Galípolo já mostrou ter mais habilidade de conversa e negociação que Campos Neto, e esperamos que os temas PEC 65, concursos públicos, situação salarial dos servidores e outras correlatas tenham maior espaço para avanços”, disse à Coluna do Estadão o presidente do Sinal, Fábio Faiad.