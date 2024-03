Bivar diz que acusações sobre casa incendiada são ‘ilações’ e que mulher de Rueda o roubou

Bivar participou nesta terça-feira de um evento no Palácio do Planalto para anúncio de 100 novos institutos federais de educação. No fim da cerimônia, o parlamentar foi questionado a respeito das brigas na sucessão do comando do partido e do incêndio nos imóveis na Praia de Toquinho, em Pernambuco.

“São ilações, por exemplo, a mulher do presidente foi no meu apartamento também e roubou meu cofre”, disse Bivar.

O político afirmou que teria cedido a ela o segredo de seu cofre “confiantemente” e “ela roubou todo o dinheiro. Um valor significativo”, afirmou.

Rueda foi eleito presidente do União Brasil no dia 29 de fevereiro após uma tentativa de “virada de mesa” por parte de Bivar. Na ocasião, o atual presidente publicou um edital que cancelava a convenção do partido. A medida acabou frustrada após aprovação de um recurso feito por adversários de Bivar. Nesta terça, o parlamentar classificou a eleição no partido como “fajuta”.