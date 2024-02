Bivar mede força com Rueda e grupo do antigo DEM para manter presidência do União Brasil

Procurado, Bivar afirmou à Coluna do Estadão que “está tudo em paz” no partido e que seu grupo representa “a chapa do União Brasil” e tratou o grupo liderado por Rueda apenas como “a outra chapa”.

A Coluna teve acesso ao documento que aponta a chapa com Rueda no comando. A lista inclui, por exemplo, apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, o líder do União na Câmara, Elmar Nascimento, e também o líder no Senado, Efraim Filho.

Sem apoio dos caciques do União, Bivar solicitou apoio de deputados, principalmente os parlamentares de primeiro mandato. Mesmo se for derrotado, ele segue como presidente do União Brasil até maio, quando termina seu mandato.